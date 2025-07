Roberto Ciufoli e la lotta contro il tumore al rene | Avevo trascurato i sintomi

Momento delicato per Roberto Ciufoli. L’attore ha ricevuto nei mesi scorsi la diagnosi di tumore al rene. E si è dovuto sottoporre ad un intervento drastico. La sua vita è cambiata, così come le sue priorità. Il tumore al rene di Roberto Ciufoli. Prima di tornare in tv con l’amico Pino Insegno, nel programma di Rai 2 Facci ridere, Roberto Ciufoli ha dovuto lottare contro un tumore al rene. L’attore non ha nascosto di aver ignorato i sintomi della malattia. “Avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. – ha spiegato al magazine Benessere – A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi, che non potevo più rimandare. 🔗 Leggi su Dilei.it

