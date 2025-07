Nuova pavimentazione stradale per la rotatoria interrotta la circolazione in un accesso

I lavori, programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione della pavimentazione stradale in porfido della rotatoria di San Giovanni, prenderanno il via lunedì 14 luglio. Gli interventi riguarderanno la rimozione della pavimentazione sconnessa e la sostituzione puntuale con una nuova. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: pavimentazione - stradale - rotatoria - interrotta

Restyling per la pavimentazione stradale: la mappa dei lavori, conclusa l'intervento in via Pomponio Leto - Prosegue, il programma di lavori del Comune di Salerno per la pavimentazione stradale. Le attività tra la fine di maggio ed il principio di giugno riguardano le seguenti strade: in particolare, in via Pomponio Leto i lavori termineranno oggi, 31 maggio.

Nuova pavimentazione stradale, al via i lavori all'inizio della settimana - Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 giugno saranno eseguiti i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la realizzazione della nuova pavimentazione stradale in via Baruffaldi.

Interventi di pavimentazione nel Cilento e Vallo di Diano: oltre 14 milioni di euro per la sicurezza stradale - L’ANAS ha avviato un ambizioso programma di interventi volto a migliorare la qualità della rete viaria nel Cilento e nel Vallo di Diano, con un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro.

#SanStino - Una rotatoria all'incrocio tra la Sp.61 e via Fosson La Città Metropolitana di Venezia ha individuato un intervento, in accordo con il Comune di San Stino, che prevede la realizzazione di una rotatoria in area urbana all’interno del centro abitato all’a Vai su Facebook

Nuova pavimentazione stradale per la rotatoria, interrotta la circolazione in un accesso; Lavori in corso in città ; Nuovi lavori stradali nel territorio provinciale senese.

Rotatoria della Baccanella, interrotta la viabilità sul ponte di ... - Giovedì 14 aprile dalle 22 alle 6,30 sarà interrotta la viabilità sul ponte di Pontasserchio . Segnala lanazione.it

Rotatoria, ruspe in via delle Nazioni - Il Resto del Carlino - Hanno preso il via i lavori di realizzazione della rotatoria tra strada Canaletto e viale delle Nazioni, che avrà l’obiettivo di moderare il traffico e aumentare la sicurezza. Da ilrestodelcarlino.it