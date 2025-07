Liverpool e Preston rendono omaggio a Diogo Jota e Andre Silva davanti allo scontro amichevole

2025-07-13 18:29:00 Ecco quanto riportato poco fa: Liverpool e Preston hanno reso omaggio a Diogo Jota e suo fratello Andre Silva in una cerimonia emotiva in vista della loro amichevole pre-stagione domenica. Jota e Andre, anche un calciatore professionista, sono morti in un incidente d’auto il 3 luglio a Zamora, in Spagna. Il primo appuntamento pre-stagionale dei Reds, tenutosi a Preston, era pieno di momenti toccanti per onorare i fratelli. Lo stadio è stato spostato da sentite esibizioni di Elvis Presley di non fare a meno di innamorarsi e l’iconico che non camminerai mai da solo, l’inno di Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: preston - jota - andre - liverpool

Il Liverpool torna in campo: l’omaggio del pubblico di Preston per Diogo Jota e Andrè Silva| VIDEO - Minuti di grande commozione nel pre-partita di Preston-Liverpool. I Reds tornano in campo per la prima volta dalla morte del suo ex compagno, Diogo Jota, e di suo fratello, Andrè Silva L'articolo Il Liverpool torna in campo: l’omaggio del pubblico di Preston per Diogo Jota e Andrè Silva| VIDEO proviene da Il Difforme.

Il Liverpool torna in campo in amichevole col Preston 10 giorni dopo la scomparsa di Diogo Jota. Il capitano del Preston ha portato sul terreno di gioco una corona di fiori ed entrambe le squadre hanno indossato il lutto al braccio. Un minuto di raccoglimento pr Vai su Facebook

Prima dell’amichevole tra Preston e Liverpool, il capitano del Preston North End deposita un mazzo di fiori sotto al settore ospiti occupato dai tifosi dei Reds in memoria di André Silva e Diogo Jota, mentre risuona You’ll Never Walk Alone ? Vai su X

Preston-Liverpool, i Reds tornano in campo per la prima volta dalla morte di Diogo Jota: emozioni e lacrime; Resoconto della partita: Preston North End 1-3 Liverpool; Diogo Jota, il ricordo prima di Preston-Liverpool è da brividi.

Preston-Liverpool 10 giorni dopo la scomparsa di Diogo Jota: la commozione di Slot e l'omaggio da brividi - Al Deepdale di Preston, spettatori, avversari e compagni hanno riservato all'attaccante portoghese un omaggio da brividi. Segnala calciomercato.com

Liverpool, la prima senza D. Jota: il commovente omaggio - Il Liverpool è sceso in campo per la prima amichevole stagionale sul campo del Preston North End, prima del match sono stati ricordati Diogo Jota e il fra ... Si legge su libero.it