Droga usura ed estorsione | 4 condanne in Appello

Droga, usura ed estorsione. La Corte d’Appello di Napoli ha rideterminato le pene inflitte nei confronti di 4 persone, residenti a Recale. I giudici partenopei hanno inflitto 3 anni e 1 mese a Nicola De Silva; 4 anni e 8 mesi a Bartolomeo Rossi; 3 anni e 10 mesi a Laura Spada; 3 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: droga - usura - estorsione - appello

