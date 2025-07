Bimbo ritrovato l' abbraccio con la madre | Video

Il bimbo abbraccia la madre su un mezzo dei vigili del fuoco dopo il ritrovamento. Parla il vice comandante dei vigili del fuoco di Imperia, Alessandro Giribaldi che racconta le ricerche.

Ventimiglia, ritrovato il bimbo disperso: l'abbraccio con la madre; Allen, il bambino ritrovato: le due notti da solo, i tre chilometri a piedi. Cosa ha fatto nelle ultime 40 ore; Allen, dov'è stato nelle ultime 40 ore? Le due notti nel cunicolo, i 3 km a piedi, l'abbraccio con mamma e pap.

Allen il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato ritrovato, finito un incubo lungo 36 ore: «Immobile tra i rovi, poi ha alzato un braccio» - Le canzoncine che amava tanto, ripetute per ore, la voce della mamma che lo chiama diffusa dagli altoparlanti, un'intuizione felicissime, una mobilitazione impressionante, umana e tecnologica, ...

Bimbo svanito nel nulla per 36 ore, riappare tra le braccia del padre - Quello tra Bernardo Ganao e suo figlio Allen, ritrovato dopo 36 ore di incubo nelle colline di Latte di Ventimiglia, resterà impresso nella memoria collettiva.