Impiccato a un albero coi polsi legati a fianco un sacco pieno di ossa | il giallo della morte di Mahmar Amar

È stato identificato come Mahmar Amar, 30 anni, di origine senegalese, il corpo ritrovato impiccato a un albero nei boschi di Rocca di Papa, in provincia di Roma. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, con i polsi legati, ed è stato rinvenuto ieri mattina a ridosso di via Roma, una delle arterie che conducono al centro della cittadina. A pochi metri dal corpo, i soccorritori hanno trovato anche una sacca contenente ossa, presumibilmente umane, priva del cranio. A dare l’allarme è stato un residente della zona, attirato dal forte odore proveniente dalla boscaglia. Convinto di trovare un animale morto, si è addentrato nel bosco con una pala, scoprendo invece il corpo del ragazzo. 🔗 Leggi su Open.online