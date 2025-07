Un caso inaspettato scuote l’Europa: è positivo all’antidoping. Ora il giocatore rischia seriamente una maxi squalifica Una notizia che scuote il calcio europeo e colpisce soprattutto l’ Athletic Bilbao. Yeray Álvarez, difensore centrale trentenne del club basco, è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato dopo la semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United, in programma lo scorso 1° maggio, gara poi vinta dagli inglesi 3-0 in terra spagnola. A dare l’annuncio è stato lo stesso calciatore attraverso il proprio profilo Instagram, spiegando l’origine della vicenda e lasciando trapelare tutta la sua amarezza per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Positivo all’antidoping, scandalo nel calcio: maxi stangata