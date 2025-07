Cadavere di un uomo ritrovato in mare | ancora sconosciuta l' identità Nessuna denuncia di scomparsa

Un corpo di un uomo, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio al largo di Bari. Su segnalazione di alcuni diportisti sono intervenuti la guardia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cadavere di un uomo ritrovato in mare: ancora sconosciuta l'identità . Nessuna denuncia di scomparsa

In questa notizia si parla di: uomo - ritrovato - cadavere - mare

L'uomo scomparso a Cesano sta bene: è stato ritrovato questa mattina - È stato ritrovato questa mattina l'uomo di 48 anni che da domenica 27 aprile aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere entrato nel parco delle Groane da via Don Luigi Orine, l'ingresso dell'Oasi Lipu.

Claudio Ballerini l'uomo scomparso a Cesano è stato ritrovato questa mattina - È stato ritrovato questa mattina Claudio Ballerini, l'uomo di 48 anni che da domenica 27 aprile aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere entrato nel parco delle Groane da via Don Luigi Orine, l'ingresso dell'Oasi Lipu.

Ritrovato l’uomo scomparso da Cesano Maderno dopo 4 giorni di ricerche: era nei boschi del Parco delle Groane - È stato ritrovato oggi, mercoledì 30 aprile, l’uomo di 48 anni che era scomparso da Cesano Maderno lunedì scorso.

Vanno al mare e trovano il cadavere di un uomo dentro a un sacco di plastica. Vai su Facebook

Scoperta shock a Castro: dal mare spunta il cadavere di un uomo in stato di decomposizione https://ift.tt/7tRc1zD https://ift.tt/Yp8bNjt Vai su X

Cadavere di un uomo ritrovato in mare: ancora sconosciuta l'identità . Nessuna denuncia di scomparsa; Cadavere di un uomo trovato in mare a Bari: ipotesi malore a Pane e Pomodoro; «C’è un cadavere in mare»: recuperato all’Elba il corpo di un uomo.

Trovato in mare il cadavere di un uomo - Il cadavere di un uomo è stato recuperato nelle acque antistanti il lungomare di Bari, non lontano dalla spiaggia di Pane e pomodoro. Da gazzettadiparma.it

Mergellina, cadavere di un uomo ritrovato in mare: si indaga - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in mare a Napoli, a Mergellina, nei pressi del molo Alilauro: indagini in corso per accertare i fatti. Scrive 2anews.it