El Jockey | Úrsula Corberó da ladra a fantino ammiccante nella clip esclusiva del film dal 17 luglio al cinema

Arriverà nelle sale italiane il 17 luglio 2025 El Jockey, il film diretto dal regista argentino Luis Ortega, che riporta sul grande schermo Úrsula Corberó, l'amatissima Tokyo de La casa di carta, ora alle prese con cavalli, criminali e un amore distruttivo Presentato in anteprima all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, El Jockey è finalmente pronto a sbarcare nelle sale italiane, il 17 luglio 2025, riportando sul grande schermo una delle attrici spagnole più amate del momento: Úrsula Corberó. Diventata famosissima come la ladra Tokyo ne La casa di carta, nel thriller argentino, di cui vi mostriamo una clip video in esclusiva, la vedremo alle prese con un personaggio assai particolare: il fantino Abril. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

