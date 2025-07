Juventus Miretti verso il prestito a Napoli

Juventus, il puzzle dei prestiti: Miretti e gli altri, chi resta e chi parte La Juventus si prepara alla stagione 202526 affrontando il nodo dei giocatori rientranti dai prestiti, con Fabio Miretti al centro dell’attenzione. Il centrocampista classe 2003, reduce da un’esperienza positiva al Genoa, è tornato alla Continassa, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Miretti verso il prestito a Napoli

Miretti, il Napoli si informa. Il centrocampista della Juventus è sempre piaciuto a Manna (Corsport) - Miretti, il Napoli si informa. L’ex Juve è sempre piaciuto a Manna (Corsport) Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli.

