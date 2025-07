Gaza raid aereo israeliano su sito distribuzione acqua a Nuseirat oltre 10 morti 6 bambini Idf si nasconde dietro un dito | Malfunzionamento - VIDEO

Dopo l'ennesima strage di palestinesi, l'esercito israeliano si è giustificato dichiarando che l'attacco era indirizzato verso altri obiettivi In un raid israliano sul sito di distribuzione d'acqua nel campo profughi di Nuseirat, oltre 10 palestinesi, tra cui 6 bambini, sono rimasti uccisi. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid aereo israeliano su sito distribuzione acqua a Nuseirat, oltre 10 morti, 6 bambini, Idf si nasconde dietro un dito: "Malfunzionamento"- VIDEO

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza, morto il giovane cantante: la scoperta dopo un raid israeliano - Una scuola all’interno del campo profughi di al-Bureij, nella Striscia di Gaza, è stata colpita due volte nello stesso giorno dall’aviazione israeliana, martedì 6 maggio.

Gaza in sofferenza, dramma umanitario. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano - Continuano la sofferenza di Gaza. Un dramma umanitario senza fine. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano The post Gaza in sofferenza, dramma umanitario.

