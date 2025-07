Inclusione scolastica | verso il nuovo affidamento ma la Cisl Fp tiene alta la guardia

Si va verso il nuovo affidamento per quanto riguarda il servizio di inclusione scolastica dopo l’intesa raggiunta tra Comune e sindacati. Ma la Cisl Fp tiene comune alta la guardia. “Il terzo settore è un pilastro sociale fondamentale per la coesione, l'inclusione e i servizi alla persona -. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

