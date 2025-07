LIVE Sinner-Alcaraz 4-6 5-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fase decisiva del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio esterno e rovescio incrociato senza tremare per Sinner. E il servizio, che servirebbe come il pane, non entra. 15-15 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano. Alcaraz, come sempre, ha alzato il livello in questo frangente decisivo. 15-0 Gran difesa di Sinner, ma lo spagnolo non chiude la volée di diritto e Sinner si prodiga in un gran recupero, andando a segno con il passante incrociato di rovescio. Sinner inizia con una seconda. 5-4 Ace esterno. Alcaraz continua a servire in media tra 210 e 220 kmh. Velocità che Sinner raggiunge solo sporadicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

