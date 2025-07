TS – Torino a Corso Umberto rivive la panchina del mito dove è nata la Juventus

2025-07-13 17:18:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Sì, è proprio così. Così come racconta Giulio Taurisano, responsabile di Torino Spazio Pubblico: «A volte ci passi di fianco e la storia è lì a parlarti, senza che tu te ne accorga». In questo caso, la storia è quella della Juventus, e in particolare di una panchina. Quella su cui – narra la leggenda – si sono seduti i primi bianconeri che di lì a qualche passo avrebbero poi fondato il “Football Club” nell’officina di Eugenio ed Enrico Canfari. Era il 1897, e in cittĂ la sensazione era di vita pura: in seguito alla decisione di spostare la capitale a Firenze nel 1861, il piano di ripartenza torinese aveva reso inevitabile l’arrivo della prima e vitale fase industriale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Torino, a Corso Umberto rivive la panchina del mito dove è nata la Juventus

