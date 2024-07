Formula 1 | annunciati il nome e la data del teaser del film di Apple Original con Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)1 es hanno confermato ildel nuovobasato sulla massima categoria dell’automobilismo, interpretato dae Damson Idris. Intitolato F1, ilsarà diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer,stesso e il sette volte campione di1, Lewis Hamilton. La pellicola è destinata a essere distribuita nei cinema e in IMAX dalla Warner Bros a livello internazionale il 25 giugno 2025 e in Nord America il 27 giugno 2025. Ilvedenei panni dell’ex pilota di1, Sonny Hayes, che viene convinto a tornare in pista per fare squadra con il compagno di squadra esordiente Joshua Pearce, interpretato da Idris, nel team fittizio APXGP. Alle riprese di F1, hanno preso parte anche Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo e si sono svolte durante veri eventi di F1, tra cui il Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana.