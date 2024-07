Del Fes Avellino ecco Federico Mussini | accordo con la guardia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiè un nuovo giocatore della Delfes. Con grande entusiasmo la DelFesSsdrl è lieta di annunciare l’ingaggio per la stagione sportiva 2024/2025 dell’atleta. Reggiano, classe 1996, 188 centimetri per 83 kg,agisce nel reparto esterni come, ma può giocare anche da play ed è reduce da due stagioni in cui ha indossato la maglia della Benedetto XIV. Con la formazione emiliana ha chiuso l’annata agonistica 2023/2024 con 11.3 punti di media, 1.7 assist, 1.7 rimbalzi, l’85.0% ai liberi, il 52.0% da due ed il 45.0% da tre.è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, per poi volare al College negli Stati Uniti alla St.John’s University, dove spende un biennio, 2015-2017.