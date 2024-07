Dalla serie ‘Editoriali dell’ASviS’ cosa accadrà alla scadenza dell’Agenda 2030? Dobbiamo essere ‘Guardiani del futuro’

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di venerdì 28 giugno 2024. Da Mariana Mazzucato a Johan Rockström e Jeffrey Sachs, in vista del Summit del futuro arrivano le prime ipotesi sulle sorti del Piano globale. Intanto anche l’ASviS si interroga su come “disegnare il futuro, cambiando il presente”. L’Italia è in ritardo, l’Europa ha compiuto importanti passi avanti, ma c’è ancora molto da fare, il mondo non è sulla buona strada. Eccola la narrativa che ci insegue ogni anno quando escono i Rapporti che fanno il punto sullo stato di attuazionee dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). E anche quest’anno la storia si ripete con la pubblicazione delle edizioni 2024 del Sustainable development report di Sdsn e del rapporto di Eurostat sugli SDGs nell’Unione europea e delle nuove raccomandazioni della Commissione europea all’Italia che includono un’analisi sugli SDGs.