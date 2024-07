Cremona auto nel fiume Po con ex coniugi morti | c’è l’ipotesi del femminicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un’caduta nelPo di notte, un uomo e una donna inghiottiti dalle acque: sembrava un incidente, ma con il passare delle ore si è fatta stradadi unper la morte di Stefano Del Re, infermiere 53 anni, e dell’ex moglie Lorena Vezzosi, 51. I due, residenti a Santarcangelo di Romagna, sono stati trovativenerdì mattina nella lorofinita nel Po a Casalmaggiore, in provincia di, zona della quale erano entrambi originari. Quando i vigili del fuoco hanno recuperato dall’, una Nissan intestata all’infermiere e ritrovata senza le targhe, si è subito pensato a un incidente. Acquisite testimonianze e filmati – e valutate le molte anomalie via via emerse – si è fatta largo anche la pista di un