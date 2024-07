Calkcio Europei | la Germania attacca la Spagna vince Furie Rosse in semifinale con il 2-1 dei supplementari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laè la prima semifinalista di Euro 2024. Leriescono a superare i padroni di casa dellaal supplementare con il punteggio di 2-1, grazie al gol di Mikel Merino al minuto 119. Larecrimina per un rigore non assegnato nell’extratime e saluta così il suo capitano di mille battaglie Toni Kroos, che aveva annunciato il ritiro al termine della competizione. Dopo soli otto minuti arriva la prima svolta, l’infortunio di Pedri: il centrocampista del Barcellona viene toccato due volte in maniera dura dai centrocampisti tedeschi ed è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto Dani Olmo. La prima fase è molto spezzettata per poi abbellirsi con il passare dei minuti. Non ci sono però delle grandi occasioni, con il secondo tempo che però si accende improvvisamente.