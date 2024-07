Borrell Orban non ha alcun mandato Ue per visitare Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "La visita del primo ministro Viktor Orbán asi svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia". Lo afferma una dichiarazione dell'Alto rappresentante Ue Josep. Alla presidenza di turno Ue l'Ungheria non ha "a rappresentanza esterna dell'Unione". "non ha ricevutodal Consiglio dell'Ue per" e "non rappresenta l'Ue ina forma". "La posizione dell'Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio europeo. Tale posizione esclude i contatti ufficiali tra l'Ue e il Presidente Putin". .