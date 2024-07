Bimbo di 12 anni divorato mentre fa il bagno hanno fatto una terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ieri, mercoledì 4 luglio 2024, la polizia hasapere di aver trovato i resti di un bambino di 12. Ilsi trovava in vacanza nella zona insieme alla sua famiglia che ne aveva denunciato la scomparsa nella serata di martedì, 3 luglio. Poi ieri, la tragicache immediatamente il giro dei media internazionali. Cos’è successo al 12enne? (Continua dopo le foto) Leggi anche: La famosa muore a soli 33dopo l’intervento di chirurgia estetica Leggi anche: Allerta rossa per il vulcano in Italia: disposte misure precauzionali Bambino di 12trovato morto Il bambino si trovava con la famiglia in vacanza in una zona remota dell’Australia settentrionale, più precisamente a Palumpa, un piccolo insediamento prevalentemente indigeno a circa sette ore di auto a sud-ovest della capitale del territorio, Darwin.