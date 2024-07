Bambagioni | | Ho dato solo il mio contributo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) È scontro fra il segretario del Pd di Signa, Federico La Placa e Paolo(nella foto), neo eletto consigliere comunale a Firenze con la civica di Schmidt, già consigliere regionale Pd, prima ancora sindaco di Signa per due mandati. Proprioè stato fra i promotori de ’La Signa che vorrei’ che proponeva a sindaca Monia Catalano, in opposizione al dem Giampiero Fossi che poi ha vinto al ballottaggio. In questi giorni, La Placa ha stigmatizzato le scelte di, pur non facendo nomi. "Per il suo personale odio al Pd – ha scritto – il padrone di casa ha avvelenato il pozzo del confronto democratico, danneggiando da destra a sinistra tutti quelli che fanno politica onestamente e con passione". "Capisco che La Placa non abbia vissuto bene il periodo elettorale – ha replicato ieri– ma io sono molto sereno.