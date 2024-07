Aveva partecipato a Sidney 2000 | la nonna 58enne sfiora la clamorosa qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lapiù in forma del mondo. Immaginare di vedere lo stesso atleta in duedifferenti, a 24 anni di distanza l’una dall’altra? Per ora impossibile, ma Michelle Rohl ci era quasi riuscita. Un’impresata per una questione di minuti. A34 anni ed era mamma, aavrebbe avuto 58 anni e un nipotino in più. Nella 20 km di marcia negli ultimi Trials americani (le qualificazioni ai Giochi olimpici negli Usa) Rohl è tornata in pista – a 20 anni di distanza dal suo ritiro – e lo ha fatto in grandissimo stile. Laè salito sul podio, conquistando uno strepitoso terzo posto. Poco le è mancato per tornare. 1 ora, 42 minuti e 27 secondi è il tempo registrato che, però, non è bastato per raggiungere quello minimo per potersi qualificaredi