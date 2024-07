Wimbledon Sinner vince il derby con Berrettini e vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Jannikbatte Matteonelitaliano al secondodel singolare maschile di2024. Il numero 1 del mondo si impone per 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 2-6, 7-6 (7-4) in 3h42? e accede al: lo aspetta la sfida con il serbo Miomir Kecmanovic che supera l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 27, per 4-6, 7-6 (9-7), 1-6, 6-2, 6-3 in 2h51?.conquista il secondo successo in altrettanti confronti diretti con. Il 22enne altoatesino piega il connazionale alzando il livello nei 3 tie-break che indirizzano la sfida., sulla sua superficie più congeniale, gioca alla pari con il miglior giocatore del mondo sparando 28 ace e servendo oltre il 70% di prime palle: tutto questo, in una serata da 65nti, non basta.