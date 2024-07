Victoria e David Beckham festeggiano 25 anni di nozze indossando gli stessi vestiti

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono ancora fastidiosamente belli ed eleganti,Adams. Anzi, oggi, nel giorno del loro venticinquesimoversario disono persino più belli ed eleganti di quando hanno pronunciato il fatidico sì, in quel 4 luglio 1999 a Dublino. E per dimostrarlo (o prendersi gioco di tutte e tutti noi) hanno pubblicato una serie di scatti su Instagramglioutfit delle. Che, ovviamente gli stanno in maniera incantevole. Diceaccompagnando il post: “Sì ce l’ho ancora! Non posso crederci che siano già passati 25e ancora ci vanno! Vi amiamo così tanto love @BrooklynPeltz@Romeo@Cruz#HarperSeven xxxx“ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Le foto sono invero molto spiritose, con i due che giocano a fare la coppia reale.