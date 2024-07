Valentino Rossi e il dolce annuncio | La Franci è incinta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) “È sicuramente una femmina Dottore!. La, aspettiamo un’altra bambina”.annuncia così il lieto evento. Lo fa nei panni del Dottore, il soprannome col quale lo identificano i numerosissimi fan. Insieme con la compagna Francesco Sofia Novello e la primogenita Giulietta, il campione ha indossato il camice per condividere con la sua caratteristica simpatia la felicità per l’arrivo del secondo figlio, del quale ha rivelato anche il sesso. Una divertente finta visita che ha fatto andare in visibilio ex colleghi, volti noti e gente comune, inondando di commenti gioiosi il post pubblicato sui social. Giulietta, nata 2 anni fa, avrà, quindi, una sorellina. La coppia sta insieme da sei anni, da quando il pilota gareggiava ancora nella Moto GP, per poi spegnere il motore nel 2021.