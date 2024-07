Val di Susa 17enne annega davanti agli amici alla Goja del Pis

Leggi tutta la notizia su open.online

Un ragazzo di 17 anni è mortoto questo pomeriggiodel Pis ad Almese (Torino), in Val di. Il giovane si è tuffato in un piccolo lago che si forma ai piedi di una cascata di un torrente, ingrossato dai recenti temporali ma non è stato più visto risalire. L'rme è stato dato da altre persone che erano lì con lui. Nel 2018 un altro giovane, ventenne, perse la vita nello stesso luogo, mentre faceva un video saltando dcascata.