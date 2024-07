Vacanza smart nell’albergo ‘tecnologico’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il futuro sbarca a Rimini, tra le mura dell’hotel Homie. L’albergo di Marina Centro rappresenta una nuova frontiera dell’accoglienza nella Riviera romagnola, offrendo ai propri ospiti unacompletamenteal passo con i tempi. Un nuovo concetto di ospitalità del tutto digitalizzato ed innovativo: ancora prima di arrivare in albergo l’ospite può immergersi nell’atmosfera futuristica che si respira all’Homie, scaricando sul suophone l’applicazione della struttura. Con questa potrà selezionare e prenotare il soggiorno che desidera e pagare direttamente online il pacchetto. Una volta arrivati a Rimini non occorrerà passare per la reception, ma tramite una chiave digitale sul cellulare si potrà entrare in hotel. "Siamo aperti da dicembre scorso – spiega Antonio Lupo, direttore dell’hotel –.