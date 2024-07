Steve | la prima foto dal dietro le quinte del film con Cillian Murphy

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 4 luglio 2024) La produzione del, che vede protagonista il premio Oscar, sta per essere terminata. A testimoniarlo, la, in stile polaroid, dallerilasciata da Netflix UK, che mostra lo scrittore Max Porter,e il co-protagonista Jay Lycurgo. Il progetto è un adattamento cinematografico del romanzo Shy di Porter.riveste il ruolo di protagonista e produttore per la Big Thingss con il socio Alan Moloney. Ilè diretto da Tim Mielants, che ha recentemente collaborato a Small Things Like These. Netflix ha dato il via libera al lungometraggio in collaborazione con Big Things a febbraio e lo distribuirà a livello globale. Il cast principale, non ancora annunciato, comprende Jay Lycurgo, i cui crediti includono Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself, Titans e I May Destroy You – Trauma e rinascita.