Stalking tra lesbiche | Ti faccio perdere il lavoro Ammonita una 35enne

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non accetta la fine della relazione con la ex e la perseguita con messaggi e chiamate: "Tiil, ti rovino, ti manderò in cura". Erano di questo tenore le minacce che unaitaliana inviava all’ex fidanzata con la quale aveva intrattenuto una relazione durata diversi anni. Una relazione per la fine della quale lanon si rassegnava. La fidanzata, a fronte di ciò, avrebbe persino cambiato casa e quartiere di residenza. Ma la ex continuava ad insultarla e a telefonarle insistentemente. In un’occasione, tra l’altro, la donna (che poi è risultata essere pure destinataria di un’altra misura di prevenzione) avrebbe minacciato la ex di farleile di "rovinarla". Ciò aveva costretto la vittima a farle cambiare abitudini di vita e a non frequentare più determinate zone di Ancona.