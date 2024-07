Seconda donna nel giro di un mese mangiata da un pitone | è allarme

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) È successo di nuovo! A distanza di meno di ununsi è divorato per intero unache era capitata sulla sua strada Un altro caso di aggressione da parte di unin Indonesia. Sono nell’ultimosi tratta del secondo. A inizio giugno unadi 45 anni era sparita per giorni, le ricerche dei familiari non avevano portato a nulla fino a quando, entrati nella foresta, non si sono imbattuti in un serpente di 5 metri che se ne stava fermo con la pancia gonfia. Proprio per la ricorrenza di questi incidenti, gli abitanti del posto hanno deciso di approfondire la questione, andando ad aprire lo stomaco dell’animale. Da lì è lentamente uscita la testa della povera vittima, riportata al villaggio.si divora una(Pixabay) – Notizie.