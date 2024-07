Referendum sulla Città 30 Il centrodestra ritira il quesito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il, ma solo momentaneamente, ilper ripresentarlo a breve e partire con la raccolta firme subito dopo il mese di agosto. La ragione è presto spiegata in un comunicato congiuto delle opposizioni. "Abbiamo mantenuto l’impegno con i bolognesi, depositando ilreferendario per dire ’No alla30’. Ilè stato accolto dal Comitato dei Garanti all’unanimità, ma il Comune sta imponendo la raccolta firme da luglio a settembre, con l’estate in mezzo, quando i cittadini sono in vacanza e Bologna è vuota – fanno notare –. Abbiamo chiesto di posticipare l’inizio della raccolta firme alla fine dell’estate, o di escludere il mese di agosto, ma questa richiesta ci è stata negata, così come è già accadduto per ilsul Tram.