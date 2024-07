Putin | Nessuna tregua senza negoziati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 18.30 La Russia non è disposta ad accettare un cessate il fuoco sulla linea attuale del fronte in Ucrainadi pace con Kiev. Lo ha detto il presidente russo Vladimirad Astana, citato dall'agenzia Novosti. Sul tema della trattativa,dice di essere stato sempre favorevole, ma non la ritiene sufficiente a fare cessare la guerra. Loda la mediazione offerta dalla Turchia e giudica "sincere" le parole di Donald Trump di volere porre fine alla guerra. "Lo prendiamo molto sul serio" dicedi Trump.