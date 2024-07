Otto nuove startup per l' acceleratore nazionale dell' aerospazio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dal simulatore aerospaziale in realtà virtuale all'innovativo sistema di controllo'assetto e'orbita a due propulsori: sono alcunee soluzioni selezionate per la terza edizione di Takeoff, il programma di accelerazionea Reteacceleratori di Cdp Venture Capital per'advanced hardware co-investito da UniCredit e Fondazione Crt in partnership con Leonardo, Avio e Unione industriali Torino. Gestito da Plug and Play a Torino, in due anni ha sostenuto la crescita di diciannovecon un investimento totale di oltre 3,5 milioni di euro. Le realtà finaliste, scelte tra le 85 che si sono candidate, sono: Alpha Impulsion, Capsule Corporation, Delta Space Leonis, Meta Futura Aerospace, Spaider, SpaceVerse-AI, Space 11 e P2m.