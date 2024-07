Morte di Alex Marangon | il decotto di ayahuasca e l’ombra del rito sciamanico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi, un giovane di 25 anni originario di Marcon (Venezia), ha suscitato grandesgomento a causa delle circostanze misteriose che circondano il tragico evento. Scomparso il 30 giugno, il suo corpo è stato ritrovato senza vita due giorni dopo su un isolotto nel Piave a Ciano del Montello. Le indagini preliminari suggeriscono che unpsichedelico a base di, preparato con diverse piante amazzoniche, potrebbe essere stato la causa della sua. L’è una bevanda tradizionale utilizzata in alcuni rituali sciamanici in Amazzonia e ha effetti allucinogeni e psicotropi. È composta principalmente dalla combinazione di due piante: la Banisteriopsis caapi, un rampicante che contiene alcaloidi come l’armalina, e la Psychotria viridis (o altre piante contenenti DMT, una potente sostanza psichedelica).