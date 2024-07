Mondo accademico e incubatori di impresa | quali sono le prospettive

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Seguire il percorso del trasferimento della conoscenza. È questo che un incubatore universitario (che sia o meno certificato) dovrebbe fare per favorire l’innovazione e per far crescere delle competenze sviluppate dal punto di vistaed evolute dal punto di vista imprenditoriale. In effetti, in punta di regolamento, un incubatore universitario può fornire alle realtà che si rivolgono a queste istituzioni servizi basici, come infrastrutture e spazi in aree attrezzate(postazione internet, telefono e scrivania), a prezzi agevolati e supporto amministrativo (segreteria, reception, posta, sale riunioni); ma sempre di più si va sviluppando l’offerta di servizi ancora piùficanti come il tutoraggio, la formazione, la consulenza specialistica, l’attività di relazione.