Manuela Carriero delusa da Carlo Marini a Temptation Island | brutto gesto di lui

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel cast dell’edizione di quest’anno dic’è anche, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo ha partecipato al trono di, la quale abbandonò il programma non scegliendo nessuno. Durante la sua esperienza nel reality show incentrato sulle tentazioni,sta già facendo parlare molto di sé, in quanto si è molto avvicinato a Martina, fidanzata di Raul. Ebbene, sulla faccenda è intervenuta l’ex tronista, la quale ha rivelato cosa pensa di tutta questa situazione. Le sue parole sono state un po’ inaspettate rispetto a quanto emerso qualche giorno fa su Instagram. Le parole disue uncompiuto aSubito dopo l’annuncio della partecipazione di, in tanti hanno chiesto adi esprimere un suo giudizio sulla faccenda.