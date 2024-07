Lo stop della Faentina Mugello rivolta sindaci | Pericolo isolamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – Una programmazione dei lavori "sciagurata": non usano mezzi termini idele di Fiesole per protestare contro la gravissima difficoltà nei collegamenti tra l’area mugellana e la città di Firenze. Per quasi tutto il mese di agosto ilresterà senza treni, perché la circolazione sulla linea ferroviariaverrà interrotta. Dall’8 agosto al primo settembre non si viaggerà tra Firenze e Faenza, e il blocco scatterà dal 3 agosto per la tratta Borgo San Lorenzo - Faenza. Si devono eseguire consistenti interventi sull’infrastruttura, un investimento complessivo di ben 140 milioni di euro, derivanti da fondi Pnrr. Ieri, in teleconferenza, iinteressati al servizio sulla- c’erano idi Fiesole, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Dicomano - hanno fatto il puntosituazione insieme ai rappresentanti di Rfi e Trenitalia e all’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli.