L’esame da un letto d’ospedale Giulia si è diplomata al Rizzoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) T re lunghi ricoveri, dall’estate scorsa a oggi, a causa di un brutto incidente in motorino accaduto due anni fa. Per di più lontana da casa, perché lei è di Cassino ma ilè quello dell’Istituto ortopedicodi Bologna. Per questo, 18 anni, rischiava di perdere l’anno: l’ultimo, quello della maturità. La prima operazione chirurgica a Bologna fu l’estate scorsa, a cui ne è seguita un’altra a marzo e un nuovo ricovero a giugno. Ma tutte queste tappe in ospedale non hanno impedito adi frequentare le lezioni e portare avanti sia il programma scolastico sia le verifiche, grazie alla scuola in ospedale in accordo con gli insegnanti della scuola di provenienza. La 18enne è arrivata così aldi maturità, per il quale è stata attivata con urgenza la procedura per svolgerlo fuori sede.