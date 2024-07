Le Pen contro le desistenze | Operazione sprezzante i francesi non sono bambini Possiamo farcela

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Ihanno voglia di cambiamento”. Non ha dubbi Marine Le Pen intervistata dal Tg sul canale transalpino ‘Tf1’. In vista del secondo turno di domenica la leader del Rassemblement national insieme a Jordan Bardella si dice “fiduciosa” sulla possibilità di ottenere la maggioranza assoluta. Ipotesi temuta come la peste dagli avversari che, al grido di ‘Salviamo la Repubblica” dello sconfitto Macron, siuniti “tuttiuno” con un gioco ‘sporco’ diincrociate. Le Pen agli avversari: inon“Un atteggiamento abbastanzaconsiderare gli elettori come delle cose che si posspostare o come dei. Ine hanno abbastanza di non essere trattati come degli adulti responsabili.