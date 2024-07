La Serie A svela il calendario 2024 25 | l’Atalanta inizia con due trasferte Ecco tutti i criteri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) La nuova stagione diA inizierà tra un mese e mezzo, ma la Lega gioca d’anticipo: giovedì 4 luglio, alle 12, verràto ilufficiale del campionato/25, con 20 squadre tutte alla caccia dell’Inter campione in carica. Rispetto all’anno scorso ci sono tre novità: le neopromosse Como, Venezia e Parma che hanno “sostituito” Sassuolo, Frosinone e Salernitana che sono scese inB. In chiave Atalanta tredecisamente più comode per questione di vicinanza geografica, specialmente rispetto ai voli aerei nel Lazio e in Campania, a maggior ragione considerando che la nuova Champions League porterà viame tempo ed energie preziose. Le date chiave La certezza, a prescindere da questo, è che le prime due partite nerazzurre si giocheranno in trasferta, in attesa di completare i lavori della nuova Curva Sud: nei weekend del 18 e del 25 agosto, insomma, la Dea giocherà lontano da Bergamo, per poi tornarvi alla terza giornata l’1 settembre, prima della prima pausa per la prima delle quattro pause nazionali (le altre tre sono previste al 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo).