La Savino del Bene blinda lo staff con l’assistente allenatore Antonio Orlandi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si rinforza lodellaDelVolley di serie A1 dopo l’annuncio del nuovo coach Stéphane Antiga dello scorso 12 giugno. La società scandiccese ha infatti ingaggiatocome assistente. Il nuovo tecnico si è presentato così: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità. Le motivazioni principali che mi hanno spinto ad accettare la proposta dellaDelVolley sono l’opportunità di lavorare in unodi alto livello, la possibilità di tornare nella serie A1 italiana dopo due anni trascorsi all’estero e la possibilità anche di competere per posizioni di alta classifica. C’è sicuramente da considerare anche la possibilità di fare esperienze in un ambiente diverso rispetto a quello dove sono stato negli ultimi anni, il che accresce ulteriormente il mio bagaglio comee come preparatore tattico“.