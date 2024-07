La Rappresentante di lista torna nei club | le date del tour

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladilive neiitaliani: legià annunciate Milano, 4 luglio 2024 – LADItornerà nei superdi tutta Italia in autunno. Si aggiunge oggi allegià annunciate di LRDL 2024un nuovo appuntamento che inaugurerà questo nuovo capitolo live per il progetto di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: il 4 novembre 2024 la data zero è a Trento (Sanbapolis). Il primo dei due concerti previsti a Palermo (Candelai) il 2 e 3 dicembre è invece già tutto esaurito. LRDL 2024sarà l’occasione per rivedere LADIsui palchi dopo la pubblicazione dell’ultimo brano PARADISO e in attesa di nuova musica: un nuovo capitolo per LRDL, dopo 13 anni di carriera con quattro album in studio all’attivo, un romanzo, due partecipazioni in gara a Sanremo con Amare (certificata Disco di Platino) e con Ciao Ciao (Quarto Disco di Platino), entrambe ai vertici delle classifiche radiofoniche.