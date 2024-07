La legge sul ripristino della natura è difficile da capire per noi abituati al consumismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) In un tempo non troppo lontano, ile la riparazione delle cose utili era la norma. Si riaffilavano forbici e coltelli, si risuolavano le scarpe, si rattoppavano le camere d’aria delle biciclette dopo una foratura. Certo questo costume era spesso dettato da condizioni economiche modeste, ma anche dal riconoscimento del valore che si dava a ciò che ci apparteneva. Poi è arrivato il boom economico e con esso è dilagata la filosofia consumistica, ben descritta nel 1955 dall’economista americano Victor Lebow, consigliere del presidente Truman: “La nostra economia incredibilmente produttiva ci richiede di elevare ila nostro stile di vita, di trasformare l’acquisto e l’uso di merci in rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spirituale venga ricercata nel