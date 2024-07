La casa al Cairo di Regeni perquisita prima del rapimento E in Aula il prof Gervasio racconta gli ultimi contatti prima del sequestro – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Giuliomi disse: ‘Arrivo tra 25 minuti’. Era un persona molto precisa. Il telefono ha squillato fino alle 20:31 e poi non ha più squillato. Da lì in poi non mi sentivo tranquillo”. È il racconto del. Gennaro, l’ultima persona che sentì Giulio il 25 gennaio 2016,che il ricercatore fosse rapito., con il quale il giovane ricercatore si sarebbe dovuto incontrare il giorno in cui fu sequestrato, è stato sentito income teste nel corso del processo a carico dei quattro 007 egiziani: Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato didi persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).