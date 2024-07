Il Palio di Siena 4 Luglio 2024 diretta tv esclusiva La7 dalle 18 | 40 con Pierluigi Pardo

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) A seguito del rinvio delditvLa718:40 con) a causa del maltempo, il Sindaco diNicoletta Fabio ha proceduto a firmare apposita ordinanza per lo svolgimento della Carriera nella giornata di oggi, mercoledì 4, sentito il parere dei competenti servizi comunali, dei Deputati della festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti, oltre ai pareri del Prefetto e del Questore di. È stata confermata l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, confermato anche l’ordine ai canapi di ieri sera, martedì 2.Il Corteo Storico si è svolto martedì in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedereore 17 alle ore 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse.