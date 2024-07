Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024)live dellatraoggi, giovedì 4 luglio Mentre proseguono i raid su, un funzionario della Casa Bianca ha rivelato al Times of Israel che molto probabilmente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si incontreranno a Washington entro la fine del mese. Nel frattempo, secondo quanto riferisce il ministero della Salute palestinese, i morti dall’inizio dell’offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza sono saliti a 37,953 mentre i feriti ammontano a oltre 87mila. Di seguito ledi oggi, giovedì 4 luglio 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento .