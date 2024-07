Fermata Carlo Monni | cultura benessere e svago al Parco delle Cascine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 - Un furgone,e le. Cos'hanno in comune? Prova a rispondere l'associazionele "Bang!", che in uno spazio verde un po' dimenticato come il Giardino della Catena - a pochi passi dalladella tramvia - ha deciso di allestire in puro greenstyle un grande palcoscenico formato furgone, attrezzato e scenografato per ospitare eventi di ogni genere. La prima edizione della rassegna "" - in programma da domani fino a sabato 7 settembre - è una sfida ambiziosa che raccogliendo lo spirito dell'Estate Fiorentina - e l'eredità vivace e anarchica dell'artista a cui si ispira - unisce intrattenimento e ambiente, arte e riciclo, spettacolo e inclusione sociale. Varia e interdisciplinare, stimolante e contemporanea, il cartellone del festival comincia ogni martedì con teatro e danza, laboratori e wellness, integrati il mercoledì da sessioni di yoga a cura del Centro Movart e l'Associazione Febbre e Lancia; giovedì, spazio invece agli incontri letterari organizzati dal gruppo "I Libri di Mompracem", Nardini Editore, Il GSF e l'associazione angolana "Njinga Mbande".