Decaro Anci | I Comuni italiani stanno spendendo il Pnrr lanciate gare per 34 miliardi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2024 "Le procedure delvanno bene, stiamo. Lo confermano i dati. Abbiamo latoper 34, a fronte dei 40 assegnati ai, e sono state aggiudicateper 21. Abbiamo mostrato ai ministri un video con le opere in corso di realizzazione. Alcune già pronte ed entrate in funzione, come il primo asilo nido. Sono opere pubbliche che miglioreranno la vita dei cittadini, non sono solo dati e tabelle. Sono anche nuovi servizi per i cittadini" lo ha detto il presidente uscente dell', a margine dell'incontro "Missione Italia, ildeie delle città". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.