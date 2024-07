Cosa succede se Joe Biden rinunciasse davvero alla Casa Bianca?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tiene sempre banco la situazione diplomatica che lasta attraversando in queste ore. E nonostante le smentite dello stesso presidente, Joe, circa la possibilità di non candidarsi più alle prossime presidenziali, lo scenario è quanto mai credibile. Incassata la disfatta dopo il confronto con il candidato repubblicano Donald Trump, e in attesa (forse) di un discorso presidenziale per l’Indipendence Day, inDem ci lecca le ferite. E quanto meno si cerca di sfruttare il tempo a disposizione in vista della prossima convention di agosto per fare il punto. La domanda quindi è chi potrebbe prendere il posto di? La scelta più plausibile e credibile è quella della vicepresidente Kamala Harris, su cui in tante e tanti avrebbero puntato all’inizio della presidenza, ma che in verità non ha fatto molto parlare di sé.